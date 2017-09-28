Огромный смерч на воде сняли на видео в Хорватии

Новости Хорватии. У берегов Хорватии туристы смогли снять на видео необычное явление природы – смерч на воде.

В двухминутном видео можно заметить, что вихрь смерча находится в непосредственной близости от туристов. К концу ролика смерч ослабевает и удаляется от лодки.

Фото: скриншот из видео

Одной из основных причин этого природного явления может быть сочетание высокой влажности и порывистого ветра.

В сентябре свидетелями необычного явления стали жители Мексики.