Огромный смерч на воде сняли на видео в Хорватии

Новости Хорватии. У берегов Хорватии туристы смогли снять на видео необычное явление природы – смерч на воде.
В двухминутном видео можно заметить, что вихрь смерча находится в непосредственной близости от туристов. К концу ролика смерч ослабевает и удаляется от лодки.
Фото: скриншот из видео
Одной из основных причин этого природного явления может быть сочетание высокой влажности и порывистого ветра.
В сентябре свидетелями необычного явления стали жители Мексики.
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