20 фото о том, как в Индии прошел традиционный фестиваль красок

Новости Индии. Индусы отмечают праздник весны — Холи.

Известный во всем мире Фестиваль красок проходит в начале весны и отмечается 2-3 дня. В первый день сжигается огромное чучело или украшенное дерево. Во второй и третий день участники фестиваля осыпают друг друга цветным порошком или поливают водой. Туристы со всего мира съехались в Индию, чтобы поучаствовать в традиционном празднике.

Фото: Instagram.com

Фото: Instagram.com

Фото: Instagram.com

Фото: Instagram.com

Фото: Instagram.com

Фото: Instagram.com

Фото: Instagram.com

Фото: Instagram.com

Фото: Instagram.com

Фото: Instagram.com

Фото: Instagram.com

Фото: Instagram.com

Фото: Instagram.com

Фото: Instagram.com

Фото: Instagram.com

Фото: Instagram.com

Фото: Instagram.com

Фото: Instagram.com

Фото: Instagram.com

Фото: Instagram.com