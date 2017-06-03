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ЕАЭС и Индия начинают официальные переговоры по созданию зоны свободной торговли

03.06.2017 - 16:31

Новости Индии. Решение достигнуто сегодня в Санкт-Петербурге. Согласно экспертным оценкам  –

снятие барьеров и ограничений уже в краткосрочной перспективе приведет к внушительному росту ВВП

всех участников процесса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Товарооборот может вырасти до 40 %. Упрощение торгового режима дает возможность 

перейти на новый этап сотрудничества и для Беларуси.

Индийский бизнес делает ставки на экспорт из ЕАЭС сельскохозяйственной продукции, в чём наша страна преуспевает.

Кроме того, зарубежные партнеры заинтересованы в товарах промышленной группы –

удобрения, химикаты, древесина, техника и оборудование.

ЕАЭС и Индия начинают официальные переговоры по созданию зоны свободной торговли

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