ЕАЭС и Индия начинают официальные переговоры по созданию зоны свободной торговли

Новости Индии. Решение достигнуто сегодня в Санкт-Петербурге. Согласно экспертным оценкам –

снятие барьеров и ограничений уже в краткосрочной перспективе приведет к внушительному росту ВВП

всех участников процесса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Товарооборот может вырасти до 40 %. Упрощение торгового режима дает возможность

перейти на новый этап сотрудничества и для Беларуси.

Индийский бизнес делает ставки на экспорт из ЕАЭС сельскохозяйственной продукции, в чём наша страна преуспевает.

Кроме того, зарубежные партнеры заинтересованы в товарах промышленной группы –