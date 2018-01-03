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Густой туман окутал Индию: парализовано транспортное сообщение

03.01.2018 - 10:12

Новости Индии. Густой туман практически парализовал наземное и воздушное сообщение в Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Видимость на дорогах составляет менее метра. Из-за чего значительно возросло количество аварий. Задержаны десятки железнодорожных рейсов. Внесла непогода и свои коррективы в авиасообщение. Отменены или задерживаются международные и региональные рейсы.

Метеорологи не обещают улучшения погоды и скорее всего ситуация с густыми туманами и низкой температурой сохранится в ближайшие дни.

Густой туман окутал Индию: парализовано транспортное сообщение

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