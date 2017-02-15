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Мировой рекорд: 104 спутника Индия отправила в космос

15.02.2017 - 12:06

Новости Индии. Индия запустила в космос сразу 104 спутника. Таким образом, страна установила новый мировой рекорд. Практически все аппараты принадлежат другим странам, в том числе Израилю, Казахстану, Нидерландам, Швейцарии и ОАЭ.

Больше всего единиц – собственность США.

Несмотря на то, что многие сателлиты – это крошечные аппараты, они оснащены специальным оборудованием. С его помощью можно сделать снимки очень высокого разрешения.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал России. 3 года назад в космос одновременно отправилось около 40 спутников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мировой рекорд: 104 спутника Индия отправила в космос
Мировой рекорд: 104 спутника Индия отправила в космос
Фото. Мировой рекорд: 104 спутника Индия отправила в космос
Мировой рекорд: 104 спутника Индия отправила в космос
Фото. Мировой рекорд: 104 спутника Индия отправила в космос
Мировой рекорд: 104 спутника Индия отправила в космос
Фото. Мировой рекорд: 104 спутника Индия отправила в космос
Мировой рекорд: 104 спутника Индия отправила в космос
Фото. Мировой рекорд: 104 спутника Индия отправила в космос

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