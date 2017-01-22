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Пассажирский поезд сошел с рельсов в Индии: погибли более 30 человек, десятки ранены

22.01.2017 - 13:33

Новости Индии. На юге Индии потерпел крушение пассажирский поезд. Погибли более 30 человек, десятки получили ранения. Все пострадавшие доставлены в две близлежащие больницы.

Есть сведения, что под деформированными конструкциями состава все еще находятся люди. На месте крушения продолжаются поисково-спасательные работы. С рельсов сошли тепловоз и семь вагонов. Причина катастрофы пока неизвестна. В компании «Индийские железные дороги» не исключают версию саботажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чандралеха Мухержи, старший сотрудник Железнодорожного ведомства Индии:
Мы видим, что пути повреждены в двух местах. Оба рельса, сразу после рамного рельса, по которому движутся колеса, порезаны. Это в настоящее время исследует наша экспертная группа.

Аварии поездов в Индии происходят довольно часто. Железнодорожная сеть страны находится не в лучшем состоянии. Несколько месяцев назад уже был подобный инцидент. Тогда погибли 150 человек, более 200 пострадали.

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Индии

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