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Слоны в вязаных накидках: необычный способ помощи животным в Индии

11.02.2017 - 17:06

Новости Индии. Эмоции греют душу. Но в холода каждый скорее думает о том, как согреть тело.

В Индии защитники живой природы изобрели креативный метод помощи в морозы слонам.

Скооперировавшись с местными женщинами, они вяжут теплые накидки для дружелюбных гигантов. Нынешней зимой установилась весьма суровая для этих мест погода. Чтобы великаны саваны не замерзали по ночам, их одевают в пестрые вязаные плащи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для одного изделия требуется около 4 килограммов ниток, над которыми в течение двух недель работают, как минимум, 6 человек.

Слоны в вязаных накидках: необычный способ помощи животным в Индии

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