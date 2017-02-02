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Смертельный личи: выяснилось, почему в индийском городе каждое лето умирают дети

02.02.2017 - 09:24

Новости Индии. Разрешилась мрачная, почти мистическая тайна сотен смертей, которые выпали на долю индийских детей из города Музаффарпур.

На протяжении последних 20 лет над загадкой бились десятки ученых: летом в городе начиналась эпидемия обмороков и припадков безумия, дальше следовала кома и гибель почти половины пациентов.

У трагического феномена оказалось вполне материалистическое объяснение. В период эпидемии многие дети питались натощак плодами дерева личи: как выяснилось, они содержат токсин, который на голодный желудок действует самым катастрофическим для человеческого организма образом.

Смертельный личи: выяснилось, почему в индийском городе каждое лето умирают дети

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