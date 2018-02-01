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Страшная авария в Индии: погибли 43 пассажира автобуса

01.02.2018 - 10:59

Новости Индии. Жертвами ДТП в Индии стали 43 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще четыре пассажира числятся пропавшими без вести.

Поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается.

Авария с участием автобуса произошла 31 января в штате Западная Бенгалия. Транспортное средство выехало с дороги и рухнуло в канал. Спасти удалось лишь 11 человек.

Отметим, ежегодно в автомобильных катастрофах в Индии погибают более 100 тысяч местных жителей. В основном, они происходят из-за неаккуратного вождения, плохого состояния дорог и неисправности автомобилей.

Страшная авария в Индии: погибли 43 пассажира автобуса
Авария в Индии: погибли 43 человека
Фото. Авария в Индии: погибли 43 человека
Авария в Индии: погибли 43 человека
Фото. Авария в Индии: погибли 43 человека

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