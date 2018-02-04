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У берегов Африки пропал Индийский танкер: на борту были 22 моряка

04.02.2018 - 18:00

Новости Индии. 31 января перестал выходить на связь индийский танкер с экипажем из 22 человек.

По сведениям телеканала NDTV, корабль Marine Express встал на якорь у берегов Западной Африки в Котону. 1 февраля в полтретьего ночи судно пропало.

Танкер перевозил 13,5 тысяч тонн топлива на общую сумму 8,1 миллиона долларов. Официальные лица предполагают, что корабль мог быть захвачен в целях получения выкупа за моряков или присвоения топлива.

Фото: mid-day.com

Высокопоставленный индийский чиновник советует не спешить с выводами. Он утверждает, что пока судно не будет найдено, не следует предполагать нападение пиратов или угон.

Ведутся поиски пропавшего танкера. Министерство судоходства Индии обратилось с просьбой о помощи к профильным ведомствам в Бенине и Нигерии. Также в поисках задействованы Нигерийский военно-морской флот и береговая охрана.

В конце января в Океании пропал паром.

На борту находилось 50 человек – здесь подробнее.

Фото: mid-day.com

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