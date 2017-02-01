В Индии обрушилась многоэтажка: уже погибли 5 человек, несколько десятков под завалами

Новости Индии. В индийском штате Уттар-Прадеш обрушилось жилое здание: сообщают о, по меньшей мере, 5 жертвах.

Еще приблизительно 40 человек могут оставаться под завалами.

Число погибших имеет реальные шансы вырасти: здание сложилось пластами, как карточный домик, и маловероятно, чтобы между бетонными блоками оставалось достаточное пространство для того, чтобы обеспечить убежищем всех, кому оно необходимо.

Причиной трагического инцидента полагают нарушения строительных норм и, возможно, воровство:

фундамент здания не выдержал тяжести сооружения, которое закончили строить лишь 2 года тому назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.