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В Индии врачи извлекли из желудка мужчины 7 кг гвоздей, монет и лезвий

27.11.2017 - 11:45

Новости Беларуси. В животе у жителя Индии хирурги обнаружили 263 монеты, 100 гвоздей и другие металлические предметы.

По информации The Independent, 35-летний Максуд Хан был доставлен в больницу с подозрением на пищевое отравление. Во время эндоскопии внутри человека нашли 1,5 килограмма гвоздей, сотни монет, десятки бритвенных лезвий, осколки стекла, камни и кусок железной скобы. Всего около 7 кг металлолома.

Медики извлекли из организма посторонние предметы незамедлительно. Для врачей этот случай первый в их практике.

По информации специалистов, Хан страдает проблемами психического здоровья. Мужчина не рассказывал семье о причудливых привычках в еде.

Сейчас здоровье пациента в безопасности.

Это не первый случай, когда врачи шокированы необычными пациентами. Например, весной нынешнего года британские офтальмологи достали из глаза пенсионерки 27 слоев контактных линз.

А в 2013 году из желудка белорусской школьницы врачи достали 1,5-килограммовый клок волос – здесь подробнее.

Фото: independent.co.uk

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