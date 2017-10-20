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В индийском штате Тамилнад обрушилось здание транспортного депо

20.10.2017 - 12:03

Новости Индии. Чрезвычайное происшествие в индийском штате Тамилнад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 Не менее 8 человек погибли при обрушении здания транспортного депо. Ещё трое доставлены в ближайшую больницу с серьёзными травмами. Среди жертв и пострадавших – водители и кондукторы автобусов, которые отдыхали после смены.

Установить точные причины происшествия предстоит специалистам. Однако сообщается, что строение было возведено более 60 лет назад, а в последние несколько дней шли сильные ливни, которые могли повлиять на состояние здания.

В индийском штате Тамилнад обрушилось здание транспортного депо

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