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Забота как о родном: в Индии обезьяна «усыновила» осиротевшего щенка

27.01.2017 - 13:13

Новости Индии. Трогательная история из мира животных, которая еще раз подтверждает известные слова из песни к мультфильму про мамонтенка. Удивительный случай усыновления произошел в Индии. Обезьяна взяла опеку над осиротевшим щенком и словно о собственном детеныше заботится о нем, не расставаясь ни на минуту.

Даже когда пришло время подкрепиться, сперва накормила его. Местные жители с трепетом наблюдают за всем происходящим и, видимо, совсем не зря считают обезьяну священным животным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии обезьяна «усыновила» осиротевшего щенка

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