﻿ 60 тысяч туристов не могут покинуть Бали. Что сейчас происходит на острове | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

60 тысяч туристов не могут покинуть Бали. Что сейчас происходит на острове

27.11.2017 - 13:07

Новости Индонезии. На Бали проводится массовая эвакуация из-за извержения вулкана Агунг.

По информации СМИ, аэропорт острова закрыт, было отменено более 400 рейсов. На Бали сейчас находятся около 60 тысяч путешественников.

Гора Агунг выбрасывает облака белого и темно-серого пепла, а лава поднимается в кратере. В стране введен высокий уровень опасности.

Метеорологи предупреждают о более сильном извержении.

Около 40 тысяч человек были эвакуированы. Некоторые жители не ушли, потому что, по их словам, чувствуют себя в безопасности или не хотят бросать дома и скот. Новое расширение зоны вулканической опасности может затронуть более 20 деревень и до 100 тысяч человек. Власти собираются убедить людей эвакуироваться.

«При необходимости мы будем насильственно эвакуировать их. Лава, поднимающаяся в кратере, наверняка, перейдет на склоны».

Некоторые правительства советуют гражданам отложить поездки на остров.

Последнее крупное извержение вулкана произошло в 1963 году и убило более тысячи человек.

В начале сентября сильный ураган обрушился на острова Атлантического океана.

Последствия мощного урагана «Ирма», обрушившегося на Атлантическое побережье: 10 фото

Извержение вулкана на Бали
Извержение вулкана на Бали
Фото. Извержение вулкана на Бали
Извержение вулкана на Бали
Фото. Извержение вулкана на Бали
Извержение вулкана на Бали
Фото. Извержение вулкана на Бали
Извержение вулкана на Бали
Фото. Извержение вулкана на Бали
Извержение вулкана на Бали
Фото. Извержение вулкана на Бали
Извержение вулкана на Бали
Фото. Извержение вулкана на Бали
Извержение вулкана на Бали
Фото. Извержение вулкана на Бали
Извержение вулкана на Бали
Фото. Извержение вулкана на Бали
Извержение вулкана на Бали
Фото. Извержение вулкана на Бали
Извержение вулкана на Бали
Фото. Извержение вулкана на Бали
Извержение вулкана на Бали
Фото. Извержение вулкана на Бали
Извержение вулкана на Бали
Фото. Извержение вулкана на Бали

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Извержение вулкана на Бали запечатлели на видео
Извержение вулкана на Бали запечатлели на видео
С острова Оба экстренно эвакуируют 11 тысяч жителей места из-за извержения вулкана
С острова Оба экстренно эвакуируют 11 тысяч жителей места из-за извержения вулкана
МИД Беларуси рекомендует гражданам соблюдать повышенные меры осторожности на Бали из-за активности вулкана Агунг
МИД Беларуси рекомендует гражданам соблюдать повышенные меры осторожности на Бали из-за активности вулкана Агунг
Более 75 тысяч жителей эвакуировали на Бали – вулкан Агунг может начать извержение в любую минуту
Более 75 тысяч жителей эвакуировали на Бали – вулкан Агунг может начать извержение в любую минуту
В Индонезии из-за активности вулкана Агунг введен наивысший уровень опасности: эвакуированы 35 тысяч человек
На Бали из-за активности вулкана Агунг введен наивысший уровень опасности: эвакуированы 35 тысяч человек
Самый активный и непредсказуемый вулкан в мире проснулся на Гавайях: кадры с места событий
Самый активный и непредсказуемый вулкан в мире проснулся на Гавайях: кадры с места событий
Супервулкан в Йеллоустоуне может спровоцировать экологическую катастрофу
Супервулкан в Йеллоустоуне может спровоцировать экологическую катастрофу
Техника в аэропорте Катании не справляется с пеплом от извержения вулкана Этна
Техника в аэропорте Катании не справляется с пеплом от извержения вулкана Этна
Все новости по теме Извержение вулкана
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru