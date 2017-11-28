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Говоруны, замолчите, пожалуйста: Фадеев раскритиковал неверящих в извержение на Бали

28.11.2017 - 16:41

Новости Индонезии. Музыкант Максим Фадеев продолжает рассказывать своим подписчикам о ситуации, которая сейчас происходит на Бали из-за извержения вулкана Агунг.

Как рассказал Фадеев в видеообращении в соцсетях, он уехал с востока острова, где сейчас бушует вулкан, в другую часть Бали.

Продюсер саркастично ответил комментаторам, которые говорят, что на острове не происходит ничего страшного. По его словам, такие сообщения даже смешно читать.

Максим Фадеев:
Приехали в один из самых популярных здесь отелей. Хотим показать людям, которые слишком много говорят о том, что здесь ничего не происходит, пляж. «Заполненный» просто.

«Многие люди даже не знают, что вулкан извергается». Белорус рассказал о ситуации на Бали

Фото: instagram.com/fadeevmaxim

На пляже, кроме Фадеева, у воды стоял еще один человек.

Максим Фадеев:
Мне кажется, что здесь никого нет. На самом деле, конечно, здесь «ничего» не происходит – тишь да гладь. Говоруны, замолчите, пожалуйста.

На видео, опубликованном за несколько часов до этого, музыкант показал вулкан, который активизировался еще сильнее, и застывающие селевые потоки.

Фото: instagram.com/fadeevmaxim

Фадеев отметил, что в аэропортах паника. «Самолеты не летают. Все закрыто. Перебраться на другой остров возможно только паромом, но и это практически невозможно, потому что люди уезжают сотнями».

Напомним, накануне стало известно, что музыкант находится в той части острова, где бушует вулкан. Продюсер попросил молиться за остров.

«Вулкан сейчас активизировался, много лавы»: Максим Фадеев об извержении вулкана

Фото: instagram.com/fadeevmaxim

Молодые родители Соколовский и Дакота, которые несколько лет традиционно зимуют на Бали, следят за ситуацией на острове и отмечают, что поедут туда только когда на 100% будут уверены в безопасности.

«Мы фанаты именно «привулканной» местности»: Дакота о поездке на Бали (подробности здесь).

Фото: instagram.com/fadeevmaxim

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