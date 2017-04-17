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Руководитель команды граффитистов Артем Бурж прокомментировал ситуацию на Бали

17.04.2017 - 20:53

Новости Беларуси. МИД нашей страны делает все возможное для решения проблемы витебских граффитистов на острове Бали.

Туда уже вылетел сотрудник почетного консульства Беларуси.

Наших соотечественников задержали на Бали 12 апреля после того, как художники написали очередное граффити. Местная миграционная служба обвинила их в незаконном предпринимательстве.

Статья предусматривает штраф в 37,5 тысяч долларов или лишение свободы до пяти лет.

Через некоторое время команду отпустили, но паспорта не вернули.

Артем Бурж, руководитель команды граффитистов:
К нам подъехали сотрудники иммиграционной службы, которые попросили предъявить наши паспорта. После этого они сразу же выдали нам бумагу, что задерживают наши паспорта, поставили штамп и пригласили нас в отделение.

На следующий день был составлен рапорт, почему-то на индонезийском языке.

Меня с Ильей пытаются привлечь к уголовной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность, и при этом удерживают наши паспорта. Мои попытки объяснить для чего мы это делаем, как мы это делаем…

Они в принципе не понимают, что мы можем что-то делать бесплатно.

Чрезмерная активность, и они проявляют интерес сразу же.

В Беларуси эти граффитисты известны своими черно-белыми работами на витебских улицах – это портреты Александра Пушкина, Евгения Леонова и американской кинодивы Мерилин Монро.

По Бали художники путешествуют уже несколько месяцев.

За это время с их творчеством познакомились тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководитель команды граффитистов Артем Бурж прокомментировал ситуацию на Бали

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