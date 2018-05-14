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В Индонезии за последние двое суток прогремел четвертый взрыв: количество жертв растет

14.05.2018 - 11:39

Новости Индонезии. Четвертый за последние двое суток взрыв прогремел в индонезийском городе Сурабая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бомбу активировали у полицейского участка. Жертвами атаки стали 7 человек. Накануне террористы совершили нападение сразу на три церкви города. Погибли 11 местных жителей. Среди пострадавших 45 человек.

Уже известно, что боевики – члены одной семьи: отец, мать, два сына в возрасте 16 и 18 лет, а также две дочери 12-ти и 9-ти лет. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».


 

В Индонезии за последние двое суток прогремел четвертый взрыв: количество жертв растет

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