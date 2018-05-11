В Ираке 11 мая объявлен день тишины перед выборами в парламент

Новости Ирака. До выборов в парламент всего сутки. На всей территории страны запрещена любая агитация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

10 мая прошло досрочное голосование. Явка по данным местного избиркома составила 76 %. В гонке принимают участие 320 политических партий, коалиций и выборных списков. Победившая на выборах коалиция сформирует правительство, которое будет управлять страной в течение следующих четырех лет.

Это первые парламентские выборы, которые пройдут в Ираке после поражения группировки «Исламское государство» в 2017 году.