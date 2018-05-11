﻿ В Ираке 11 мая объявлен день тишины перед выборами в парламент | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Ираке 11 мая объявлен день тишины перед выборами в парламент

11.05.2018 - 15:38

Новости Ирака. До выборов в парламент всего сутки. На всей территории страны запрещена любая агитация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

10 мая прошло досрочное голосование. Явка по данным местного избиркома составила 76 %. В гонке принимают участие 320 политических партий, коалиций и выборных списков. Победившая на выборах коалиция сформирует правительство, которое будет управлять страной в течение следующих четырех лет.

Это первые парламентские выборы, которые пройдут в Ираке после поражения группировки «Исламское государство» в 2017 году.

В Ираке 11 мая объявлен день тишины перед выборами в парламент

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Ливане подводят итоги первых за 9 лет всеобщих парламентских выборов
В Ливане подводят итоги первых за 9 лет всеобщих парламентских выборов
Более 62 % избирателей отдали свои голоса за действующего президента Финляндии Саули Ниинисте
Более 62 % избирателей отдали свои голоса за действующего президента Финляндии Саули Ниинисте
На выборах в Чехии победил действующий глава государства Милош Земан
На выборах в Чехии победил действующий глава государства Милош Земан
Второй тур выборов в Чили пройдет 17 ноября. Пока лидирует Себастьян Пиньера
Второй тур выборов в Чили пройдет 17 декабря. Пока лидирует Себастьян Пиньера
Ангела Меркель: Мы не смогли успешно завершить коалиционные переговоры
Ангела Меркель: Мы не смогли успешно завершить коалиционные переговоры
В Чили подводят итоги президентских и парламентских выборов
В Чили подводят итоги президентских и парламентских выборов
Итоги досрочных парламентских выборов в Исландии: как изменился расклад сил
Итоги досрочных парламентских выборов в Исландии: как изменился расклад сил
В Чехии выбирают новый состав парламента
В Чехии выбирают новый состав парламента
Все новости по теме Выборы
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru