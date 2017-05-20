Жертвами двух терактов в Багдаде стали 35 человек

Новости Ирака. Жертвами двух взрывов в пригороде Багдада стали уже 35 человек. Полсотни ранены. Теракты произошли минувшим вечером.

Первый смертник на автомобиле подорвался в районе КПП. Второй взорвал заминированную машину

рядом с участком полиции. Ответственность за атаку взяло на себя Исламское государство.

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис анонсировал более агрессивную тактику противостоянии этой группировке в Ираке и Сирии.

В частности, боевиков не станут вытеснять из мест их базирования –

будут окружать, чтобы не дать террористам улизнуть в другие страны,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.