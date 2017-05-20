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Действующий президент Ирана Хасан Роухана переизбран на второй срок

20.05.2017 - 16:41

Новости Ирана. Подсчёт всех бюллетеней показал, что политик набрал 57 процентов голосов. Об этом заявили в МВД Исламской Республики. Помимо Роухани, на пост президента претендовали еще три человека.

Основным соперником действующего главы государства был экс-прокурор страны Ибрахим Раиси.

Но даже он значительно отстал от лидера политической гонки.ъ

Напомню, президентские выборы в Иране состоялись накануне.

Явка была высокая – порядка 70 %.

Из-за этого даже несколько раз продлевали время голосования. Избирательные участки закрылись лишь в полночь по местному времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

Действующий президент Ирана Хасан Роухана переизбран на второй срок

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