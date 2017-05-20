Действующий президент Ирана лидирует в предвыборной гонке

Новости Ирана. В Иране подсчитывают бюллетени на выборах главы государства.

Явка составила 70%.

Лидирует в политической гонке действующий президент Хасан Роухани. Он набрал более 56 % голосов. Его основной конкурент, экс-прокурор страны Ибрахим Раиси значительно отстает.

Роухани критикуют за слабую экономику и высокий уровень безработицы. Однако именно ему удалось выполнить свое главное предвыборное обещание в 2013 году.

Он добился отмены значительной части санкций против Ирана,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.