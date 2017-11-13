Осколки посыпались градом, мне порезало кисти рук и голову: жертвы землетрясения в Иране

Новости Ирана. Трагические новости 13 ноября приходят с Ближнего Востока. Разрушительное землетрясение магнитудой 7,2 произошло на границе Ирана (он пострадал больше всего) и Ирака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К этому моменту в списках погибших более 400 человек, пострадавших уже около 6000. Подземные толчки ощущались и в других странах региона. Белорусские дипломаты следят за ситуацией. Соболезнования в связи с трагедией президенту Ирана Хасану Роухани направил Александр Лукашенко.