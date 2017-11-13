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Осколки посыпались градом, мне порезало кисти рук и голову: жертвы землетрясения в Иране

13.11.2017 - 21:57

Новости Ирана. Трагические новости 13 ноября приходят с Ближнего Востока. Разрушительное землетрясение магнитудой 7,2 произошло на границе Ирана (он пострадал больше всего) и Ирака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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К этому моменту в списках погибших более 400 человек, пострадавших уже около 6000. Подземные толчки ощущались и в других странах региона. Белорусские дипломаты следят за ситуацией. Соболезнования в связи с трагедией президенту Ирана Хасану Роухани направил Александр Лукашенко.

Вся последняя информация с места трагедии в сюжете.

Осколки посыпались градом, мне порезало кисти рук и голову: жертвы землетрясения в Иране

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