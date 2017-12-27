﻿ В Иране устраняют последствия мощного землетрясения | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Иране устраняют последствия мощного землетрясения

27.12.2017 - 23:19

Новости Ирана. В Иране устраняют последствия очередного землетрясения. Подземные толчки магнитудой 4,2 были зафиксированы в 40 километрах от Тегерана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число пострадавших достигло 80 человек, сообщается об одном погибшем. Большинству травмированных медики смогли оказать помощь на месте. Несколько десятков местных жителей госпитализированы. Страна находится в зоне сейсмической активности и землетрясения здесь происходят достаточно часто.

Самым разрушительным за последнее время стал природный катаклизм в середине ноября 2017 года. Тогда погибли более 600 человек.

В Иране устраняют последствия мощного землетрясения

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Иране из-за землетрясения погибли два человека, в том числе беременная женщина
В Иране из-за землетрясения погибли два человека, в том числе беременная женщина
В Иране снова мощное землетрясение: около 100 человек пострадали от стихии
В Иране снова мощное землетрясение: около 100 человек пострадали от стихии
В Польше из-за подземных толчков пострадали 5 шахтеров
В Польше из-за подземных толчков пострадали 5 шахтеров
Сильное землетрясение у берегов Индонезии: жертвами стихийного бедствия стали 3 человека
Сильное землетрясение у берегов Индонезии: жертвами стихийного бедствия стали 3 человека
Землетрясение в Иране силою в 6,2 балла: число пострадавших растет
Землетрясение в Иране силою в 6,2 балла: число пострадавших растет
Сильное землетрясение произошло в Иране: пострадали свыше 50 человек
Сильное землетрясение произошло в Иране: пострадали свыше 50 человек
В Иране произошло сильное землетрясение: разрушены десятки домов
В Иране произошло сильное землетрясение: разрушены десятки домов
Землетрясение магнитудой 6.0 произошло в Индонезии
Землетрясение магнитудой 6.0 произошло в Индонезии
Все новости по теме Землетрясение
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru