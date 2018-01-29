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В снежной ловушке: в Тегеране из-за сложных погодных условий закрыли аэропорты и перекрыли проезд по крупным автотрассам

29.01.2018 - 21:05

Новости Ирана. Сильнейший снегопад обрушился на Иран. В столице – Тегеране – из-за сложных погодных условий закрыли аэропорты. Поваленные ветром деревья перекрыли проезд по многим крупным автотрассам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди оказались в снежной ловушке. Сейчас дороги патрулируют спасатели. Они доставляют людей в пункты временного обогрева. На данный момент помочь удалось более чем 6 тысячам человек.

В целях безопасности было принято решение отменить занятия для школьников в столице и нескольких соседних городах.

От обильных осадков пострадали около 20 провинций. В горах высота снежного покрова достигла почти полутора метров.

В снежной ловушке: в Тегеране из-за сложных погодных условий закрыли аэропорты и перекрыли проезд по крупным автотрассам

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