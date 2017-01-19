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В Тегеране высотка обрушилась из-за пожара: трагедия транслируется в прямом эфире

19.01.2017 - 16:32

Новости Ирана. Трагические кадры из Тегерана облетели весь мир. В центре иранской столицы пожар охватил самое высокое здание в городе.

17-этажное здание сложилось как карточный домик через три часа после начала пожара. Спасателям на какое-то время удалось укротить пламя, но затем огонь охватил все этажи.

С места ЧП поступают противоречивые данные о жертвах. По одним – погибли около 40 спасателей. Другие СМИ сообщают, что они живы, пострадали 200 человек.

Тем временем экстренные службы сообщают, что под завалами может оставаться до 300 человек. Репортажи в прямом эфире с места трагедии ведут все телеканалы Тегерана.

Высотка была хорошо известна всему региону. Построили здание еще в 1960-х. В нем располагались офисы и торговый центр. Район ЧП оцеплен. Люди из соседних зданий, в том числе посольств Великобритании и Турции, эвакуированы.

В Тегеране высотка обрушилась из-за пожара: трагедии транслируется в прямом эфире

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