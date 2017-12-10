Специальный репортаж: «Исландия. Страна Умников и тУпиков». Анонс

Лишь небольшой эпизод нашей «исландской саги» вы можете посмотреть в сюжете. В следующих программах фильм покажем в двух частях. Краткое содержание – в трейлере.
Лишь небольшой эпизод нашей «исландской саги» вы можете посмотреть в сюжете. В следующих программах фильм покажем в двух частях. Краткое содержание – в трейлере.
|В кого верят исландцы и как проходят службы в арендованном доме. Большое интервью «Картины мира» с православным священником из Исландии
|«Важно смотреть на свою страну не только собственными глазами, но и глазами других»: экс-президент Исландии о чистой энергетике, туризме, футболе и экономическом успехе своей страны
|Посол Исландии: «В целом, считаю, что во многом мы похожи на Беларусь»
|«Это абсолютно смешно и глупо»: посол Исландии об «утке» про доплаты женихам
|Тренеры, закрытые манежи и командный дух: что, по мнению посла Исландии, помогает местным футболистам
|Посол Исландии: «До того, как я прибыла в Беларусь, ассоциировала страну исключительно с конкурсом «Евровидение»
|«Мы что – на Луне?», – такие комментарии я услышала от одной белорусской леди, побывавшей в Исландии»
|Посол Исландии: «Мы имеем значительный товарооборот с Беларусью, и я бы сказала, что это заслуга Александра Мошенского»