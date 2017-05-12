новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Участнице «Евровидения-2017» грозит тюремный срок

12.05.2017 - 15:56

Новости Евровидения. Скандал разгорелся на родине исландской участницы «Евровидения». Власти возмущены церемонией флагов, прошедшей в Киеве. SVALA разместила на своей странице в Facebook видео, на котором она написала на национальном флаге послание, после чего он улетел, привязанный к шарам, наполненным гелием.

Глава организации, которая считается хранителем флага в Исландии, заявила, что исполнительница нарушила два пункта закона о флаге: на нем нельзя ничего добавлять к уже имеющимся символам, к тому же флаг Исландии можно поднимать только на флагштоке. Как пишет исландская пресса, в государстве существует правило, в соответствии с которым флаг считается оскверненным, если он коснется земли, и его следует подвергнуть сожжению.


Источник фото: instagram.com/svalakali/

Перечисленные нарушения грозят штрафом, а максимальное наказание – год тюрьмы.

SVALA завершила свое участие в «Евровидении-2017». Певице не удалось выйти в финал песенного конкурса. Кто станет победителем, узнаем в ночь на 14 мая. За Хрустальный микрофон будут бороться представители 26 стран, в том числе и Беларуси (подробности).

Букмекеры отдают победу на конкурсе 34-летнему Франческо Габбани.

Чем композиция харизматичного итальянца зацепила евровизийную публику – здесь подробнее.

SVALA. Источник фото: instagram.com/svalakali/

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Они вышли и показали себя»: Naviband и вся Беларусь в ожидании финала «Евровидения-2017»
«Они вышли и показали себя»: Naviband и вся Беларусь в ожидании финала «Евровидения-2017»
Беларусь – в финале «Евровидения»: как это было
Беларусь – в финале «Евровидения»: как это было
Источник: instagram.com/naviband/
Naviband о выходе в финал «Евровидения»: Гэта неверагодна! Дзякуй кожнаму за падтрымку!
Naviband с песней «Гісторыя майго жыцця» прошли в финал «Евровидения»
Белорусы Naviband с песней «Гісторыя майго жыцця» прошли в финал «Евровидения»
Видеофакт: как поклонники «Евровидения» восприняли Naviband и «Гісторыю майго жыцця»
Видеофакт: как поклонники «Евровидения» восприняли Naviband и «Гісторыю майго жыцця»
Арцём Лук’яненка, саліст Naviband: Мы атрымліваем задавальненне, хочацца, каб мы адносіліся да гэтага конкурсу з большай лёгкасцю
Арцём Лук’яненка, саліст Naviband: Мы атрымліваем задавальненне, хочацца, каб мы адносіліся да гэтага конкурсу з большай лёгкасцю
Яны не ведалі, што беларусская мова такая прыгожая: Naviband у Кіеве падтрымліваюць бацькі
Яны не ведалі, што беларуская мова такая прыгожая: Naviband у Кіеве падтрымліваюць бацькі
Кристиан Костов. Источник фото: instagram.com/kristian_kostov_official/
Дима Билан о Кристиане Костове: Выступает от Болгарии, но он и наш герой
Все новости по теме Евровидение 2017
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru