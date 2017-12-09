В кого верят исландцы и как проходят службы в арендованном доме: большое интервью «Картины мира» с православным священником из Исландии

Исландия – лютеранская страна. Величественные кирхи рвутся в небо. Например, вот эта, напоминающая выпрыгнувшего из океана кита, одна из главных достопримечательностей Рейкьявика.

Превознесение святых тут не в почете. Но Николая Угодника многие исландцы знают, как Сантаниколауса, или Санта Клауса. Вспоминают о нем к Рождеству или 6 декабря в Николаев День по григорианскому календарю. Во имя Николая Чудотворца молится и местная православная община.

Протоиерей Тимофей Золотуский, настоятель Свято-Николаевского прихода (г. Рейкьявик):

На Пасху мы арендуем кафедральный собор лютеранский. А на Рождество мы служим обычно в католическом соборе Христа Спасителя.

Это не противоречит канонам, считает Отец Тимофей. 12 лет он возглавляет приход в Рейкьявике.

Своего храма – в привычном понимании – у православных в Исландии нет. Службы проходят в арендованном доме, не очень-то похожем на церковь извне.

Но стоит переступить порог – и картина меняется: в самой большой комнате, напоминающей гостиную – алтарь с иконостасом. Впрочем, иконы тут, прости Господи, разных мастей. Даже румынский примитивизм представлен, как в музее!

Бросается в глаза терминал для расчетов банковской карточкой. «В Исландии наличка не в моде», – объясняет святой отец. А без пожертвований окна в церковном доме крест-накрест придется заколотить.

Протоиерей Тимофей Золотуский:

Нам в два раза подняли аренду в этом году. У людей свой бизнес, они просто следуют рыночной конъюнктуре.

Отец Тимофей – продвинутый священник: не только исповедь или причастие использует для контакта с прихожанами, но и электронные коммуникаторы.

Протоиерей Тимофей Золотуский:

Мне завтра рано утром предстоит поездка на Оркнейские острова. Мне надо договариваться. Viber оказался самым надежным способом общения.

Который разработали белорусские программисты.

Протоиерей Тимофей Золотуский:

А я этого даже не знал. Спасибо белорусским программистам!

Не «Вайбером» единым тут жив белорусский дух.

Протоиерей Тимофей Золотуский:

Такой гобелен иконы преподобной Ефросинии Полоцкой – это подарок наших прихожан, которому, я думаю, нашли достойное место.

Новый большой храм – это старая большая мечта православной диаспоры. Седьмой годок уж пошел, как заложили камень на месте строительства. Но денег прихожан на ладан да на свечи хватит.

Протоиерей Тимофей Золотуский:

Мы все-таки надеемся на помощь наших соотечественников. Какая-то социальная и гражданская ответственность существует и у наших деловых кругов.

От исландцев отец Тимофей ждет хотя бы терпимости.

Протоиерей Тимофей Золотуский:

Вот сколы. Это умышленно кидались камнями. Слава Богу, исландский базальт – крепкий камень.

Исландцы, веруя в Бога, одновременно верят в эльфов, троллей и прочих существ из «невидимого мира».

Протоиерей Тимофей Золотуский:

Вы знаете, многие исландцы и в церковь ходят, и на гей-парады. Для нас это вещи, наверное, странные и несовместимые.

Мы здесь находимся для того, чтобы как раз свидетельствовать о той неповрежденной православной вере. Насколько у нас это хорошо получается, мы узнаем чуть позже – на Страшном суде.

Да и сам батюшка не чурается мира фэнтези.

Что вы читаете?

Протоиерей Тимофей Золотуский:

Ну, последнее, что перечитывал, это «Хроники Нарнии».

По-современному как-то.

Протоиерей Тимофей Золотуский:

Вот так сложилось.

«Хроники Нарнии» называют скрытым инструментом обращения в христианство. Но Отец Тимофей не ставит перед собой задачу возвращать лютеран в первоначальную для Исландии веру.

Протоиерей Тимофей Золотуский:

Исландия была крещена в 1000 году. Священники, которые крестили, были православные.

В те времена и возник культ Святителя Николая. Ведь он – покровитель мореходства и торговли. Что могло быть важнее для острова, связанного с миром единственным – морским путем?

Протоиерей Тимофей Золотуский:

Да, я тоже служил на флоте – военно-морском флоте в Североморске, в 7-й оперативной эскадре.

Бывший корабельный радист теперь посылает сигналы Господу с надеждой, что на пустыре когда-нибудь появится храм во имя святителя Николая Чудотворца.