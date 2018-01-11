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Большой сюрприз: жительница Испании нашла чек на 9 000 евро в праздничном пироге

11.01.2018 - 15:11

Новости Испании. Жительница муниципалитета Роперуэлос-дель-Парамо в Испании нашла 9 тысяч евро в пироге.

По информации местных СМИ, за несколько дней до праздника Богоявления кондитерская фабрика Conrado спрятала в одном из своих пирогов подарок. Волей случая счастливый пирог купила Катно Фернандес. Женщина купила три пирога, два из них она подарила, а в оставшемся счастливица нашла чек на 9 тысяч евро.

В 2009 году у владельцев Conrado появилась идея спрятать особый сюрприз в свой пирог. Первый чек был на сумму 500 евро. С каждым годом сумма увеличивалось.

В Испании принято дарить пирог на праздник Богоявления. Его готовят в форме короны и украшают фруктами. Пироги пекут с начинкой или без неё, но внутрь всегда помещают сюрприз. По традиции роль сюрприза достаётся бобу.

На праздничном столе пирог делят между всеми присутствующими. Считается, что следующий год будет удачным у того, кому достался сюрприз.

Летом 2017 года жительница Канады нашла в урожае моркови вещь утерянную 13 лет назад. 

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