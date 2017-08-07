Эксгумация Дали: способ выяснить правду или провокация в духе безумного гения?

Новости Испании. Согласно постановлению суда, с целью получения биологических образцов для проведения теста на отцовство из могилы было поднято тело погребенного почти тридцать лет назад Сальвадора Дали. Результаты проведенной экспертизы будут известны уже в сентябре. Тогда же будет проведено первое слушание по иску женщины, заявляющей, что она родилась в результате тайной любовной связи ее матери с художником.

«Дали был бы в восторге от всего происходящего»: мнения об эксгумации и подробности ее проведения

В июне 2017 мадридский суд принял необычное решение: эксгумировать тело Сальвадора Дали либо то, что от него осталось после погребения в 1989.

В соответствии с постановлением суда, в связи с отсутствием других биологических материалов и личных вещей, которые можно было бы использовать для проведения сравнительного исследования, необходимо сделать анализ ДНК. О произведшем сенсацию постановлении было объявлено официально, чтобы раз и навсегда выяснить является ли подавшая иск женщина, по имени Абель Пилар, дочерью художника.

Накануне эксгумации Абель побеседовала с репортерами в мадридском отеле.

Абель Пилар:

Я всего лишь хочу узнать правду. Я настроена очень оптимистично и очень счастлива.

Биограф Дали Ян Гибсон:

Полагаю, что эксгумация доставила бы Дали огромное удовольствие. Это событие вполне в духе сюрреализма. Я совершенно уверен, что он был бы в восторге от всего происходящего.

Министр культуры Испании Иниго Мендес де Виго сказал, что «расстроен» проведением эксгумации, но подчеркнул, что с постановлением суда нужно считаться.

Не обрадовались и представители фонда «Гала – Сальвадор Дали», в распоряжении которого находится имущество художника, однако отметили, что повышенное внимание, как магнит, притягивает туристов.

Была даже предпринята попытка подать апелляцию. Фонд не одобрил решение суда, заявив, что «судебное постановление о проведении эксгумации не имеет достаточных оснований», так как они располагают только показаниями Абель. Представители фонда заявили, что прежде следовало бы сравнить ДНК Абель с ДНК ее брата. Если бы они совпали, это значило бы, что у них один отец, и это не Дали.

Отменить эксгумацию фонду не удалось, но удалось убедить судью перенести ее проведение на время, когда музей закрыт для посещения.

Фондом и музеем в Фигерасе были предприняты дополнительные меры предосторожности: еще до начала работ в усыпальнице музея была отключена мобильная связь и под стеклянным куполом музея был сооружен навес, чтобы предотвратить фотосъемку и видеозапись с помощью дронов.

В ночь с 20 на 21 июня 2017 останки художника были подняты из могилы, находящейся в его родном городе Фигерасе в Каталонии, чтобы завершить продолжительное дело. Сразу же после вскрытия крипты началась операция по изъятию биологических образцов.

Вокруг необычного музея, придуманного самим сюрреалистом, собралась толпа, чтобы посмотреть, как полиция сопровождает экспертов в здание музея. Представителей СМИ внутрь не допустили. Разрешение на вход получили только те, чье присутствие было необходимо: адвокаты, представители фонда Дали, судмедэксперты.

Верховный суд Каталонии сообщил, что длившаяся четыре часа операция прошла успешно. Полученные образцы ДНК будут отправлены в судебно-медицинскую лабораторию в Мадриде. Как только образцы исследуют, их вернут в могилу Дали.

Согласно постановлению суда, из уважения к останкам и с целью предотвращения загрязнения биологических образцов в течение часа двадцати минут, когда гроб был вскрыт, рядом находились всего пять человек: судья, три судмедэксперта и один ассистент.

В ходе операции, потребовавшей поднятие полуторатонной плиты, из забальзамированного тела Сальвадора Дали в качестве образцов были взяты волосы, ногти и две трубчатые кости.

Эксгумация, по мнению Генерального секретаря фонда Льюиса Пенуэласа Рейшака, была «практически актом вандализма по отношению к покойному». Он считает, что в любом случае главное минимизировать причинение вреда музею и останкам художника.

Льюис Пенуэлас:

Важно вернуть останки Сальвадора Дали в усыпальницу под сводами его музея. Представители фонда снова вскроют крипту, чтобы лично убедиться в целостности тела Дали.

«Это был волнительный момент и для него, и для нас»: свидетельства бальзамировщика Дали и других очевидцев

На проведенной после эксгумации пресс-конференции Генеральный секретарь фонда «Гала – Сальвадор Дали» Льюис Пенуэлас Рейшак сообщил, что останки Дали, включая его усы, хорошо сохранились вследствие бальзамирования тела в 1989.

Проводивших эксгумацию тела Сальвадора Дали экспертов впечатлило то, что практически целы и невредимы его знаменитые усы – отличительная черта сюрреалиста. Был «восхищен» и бальзамировщик художника Нарцисс Бардалет, по прогнозам которого тело сохранится еще долгое время.

Нарцисс Бардалет:

Это был волнительный момент и для него, и для нас. Мне было очень интересно, что же я увижу. Я был совершенно потрясен. Это было сродни чуду… Оказалось, что его усы, как стрелки часов, показывающие 10 минут одиннадцатого, и волосы сохранились в том же виде.

С тем, что это был «трогательный момент», согласился и Льюис Пенуэлас Рейшак.

«Мною двигают не деньги»: мотивы Абель Пилар и мнения ее сторонников и оппонентов

Эксгумацию провели после продолжительного судебного разбирательства Абель Пилар. На протяжении всего этого времени она настаивает на том, что ею движет не его мировая слава и не его огромное состояние.

Абель Пилар (в интервью The Associated Press):

Я поражена и очень счастлива, потому что можно узнать правду. Я долгое время добивалась этого и полагаю, что имею право знать.

Она утверждает, что, подавая иск, руководствовалась желанием почтить память своей матери.

Абель Пилар (в интервью Reuters):

Я пытаюсь установить свою личность, выяснить, кто я. Я всего лишь хочу, чтобы выяснилась правда. Мною двигают не деньги. Мой отец заслуживает большего.

После эксгумации Абель Пилар, как отмечает ее адвокат Энрике Бланкес, вздохнула с облегчением, но по-прежнему волнуется, так как судмедэксперты извлекли тело художника из крипты, в которую оно было помещено почти тридцать лет назад. Со слов Бланкеса, она «волнуется и не теряет надежд», так как проведенный согласно судебному постановлению тест ДНК – «99% шанс выяснить правду».

Энрике Бланкес:

Эти тесты станут для нее большим облегчением, так как будут развеяны все сомнения.

Сама Абель рассказала испанскому новостному агентству: она ждет, что «раз и навсегда станет известна правда».

Абель Пилар:

Я не переживаю, а чувствую себя счастливой и настроена на позитив.

Но адвокат фонда «Гала – Сальвадор Дали» Альберт Сегура заметил, что если ее заявление окажется ложным, то она может получить огромный счет.

Альберт Сегура:

Если Пилар не дочь Дали, то мы должны потребовать, чтобы эта женщина возместила расходы на эксгумацию.

Абель Пилар из Жироны (городка, находящегося на северо-востоке Испании недалеко от Фигераса, где и она, и Дали родились) на протяжении десяти лет пытается доказать, что она является его единственным ребенком. У самой Пилар четверо детей, и она сейчас в разводе. Некоторое время она работала на местном телевидении, предсказывая судьбу гаданием на картах таро.

По испанским законам, в случае, если тест ДНК подтвердит родство, Абель Пилар может стать наследницей одного из самых знаменитых художников прошлого столетия.

Свое состояние и имущество, включая замок, где погребена его жена, Дали оставил государству и фонду. В распоряжении фонда сейчас находятся три музея (в Фигерасе, в Порт-Льигат и в замке Пуболь) и авторское право художника, произведения которого постоянно используют в искусстве и рекламе.

По мнению адвоката Абель, если ее заявление подтвердится, она сможет претендовать на получение 25% или четвертой части огромного состояния Дали. Точная сумма на данный момент не подсчитана, но это определенно целое состояние. Согласно адвокату Дали, в 1989 году накануне смерти художника его имущество оценивали в 136 миллионов долларов США. Это сотни картин, а также некоторая собственность в Каталонии наряду с авторским правом. По оценке фонда, в конце 2016 года состояние было примерно 400 миллионов евро.

Если генетическая экспертиза покажет, что Дали — отец родившейся в 1956 году Пилар, то это может повлечь за собой очередную судебную тяжбу.

В суд Абель обратилась не впервые. В 2005 она пыталась предъявить иск на 700 тысяч евро испанскому писателю Хавьеру Серкасу, заявив, что на ее жизни основывается его роман «Солдаты Саламины» (2001) и что в результате пострадала ее репутация. Судья отложил рассмотрение дела.

В 2007 Абель получила разрешение суда на проведение ДНК анализа, используя волосы и кожу из посмертной маски Дали. Однако эти анализы не дали окончательных результатов. В том же году, некоторое время спустя, ей была предпринята еще одна попытка провести ДНК анализ, используя материалы, предоставленные другом и биографом художника Робером Дешарном. Абель утверждает, что результатов второго теста никогда не получала. Но в 2008 сын биографа сообщил испанскому новостному агентству, что узнал у делавшего анализ врача, что результат был отрицательным.

Никола Дешарн:

Родственной связи между этой женщиной и Сальвадором Дали нет.

Доказать, что она дочь Дали, Абель пытается уже десять лет, обращая внимание на очень сильное внешнее сходство с художником.

Абель Пилар:

Единственное, чего мне не хватает, так это усов.

Абель утверждает, что родилась в результате тайной любовной связи, имевшей место в 1955 году, когда ее мать Антония работала в семье, проживавшей в Кадакесе, рыбацкой деревушке, которую он изображал на многих своих картинах. А у Дали с женой был неподалеку домик. Позже Антония уехала и вышла замуж за другого мужчину.

Абель заявляет, что в ее семье не было секретом то, что Дали является ее биологическим отцом, и что ее мать Антония говорила ей об этом неоднократно.

Впервые же правду о своем настоящем отце, как Абель объяснила во время проведенной после эксгумации конференции, она узнала в возрасте 7-8 лет от женщины, которая, как она полагала, была ее бабушкой по линии отца. Мать Абель подтвердила это значительно позже.

Абель заявляет, что женщина, которую она считала бабушкой, рассказала ей следующее: «Я знаю, что ты не дочь моего сына и что ты дочь великого художника, но я все равно тебя люблю». Кроме того, по ее мнению, ее внучка Абель была «такой же странной, как и отец».

Спустя годы Абель обратилась к матери с вопросом: «Мой отец действительно Дали? Ведь посмотри, как он был уродлив». На что ее мать ответила: «Да, но у него было свое особое обаяние. И да, он твой отец».

Абель утверждает, что нередко встречала Дали в городе.

Абель Пилар:

Мы ни о чем не разговаривали. Мы просто смотрели друг на друга. Но взгляд стоит тысячи слов.

При этом, спросить у художника, является ли он ее отцом, девочка никогда не отваживалась.

Абель Пилар:

Как я могла спросить его? Я была всего лишь ребенком.

Со слов адвоката Пилар, о тайной любовной связи Дали было «известно в деревне, и есть люди, показания которых засвидетельствованы нотариально».

При том что эксгумация – несомненно шокирующее развитие событий; для всех, кто был знаком с Дали, настоящим сюрпризом стало то, что он вообще мог стать отцом. Знал ли сам Дали, что стал отцом, если вообще им стал, неизвестно.

«Сюрреализм – это я»: гениальность и одиозность Дали

Потрясенный Дали его современник Джордж Оруэлл как-то высказал предположение о том, что судить о нем можно лишь как о двух личностях: в одном случае как о создателе выдающихся произведений искусства, таких как телефон-лобстер, мягкие часы и диванчик в виде губ Мэй Уэст, в другом как об отвратительном человеке.

Родившийся больше века назад, в 1904, в Фигерасе Дали не перестает подавать поводы для множества дискуссий. Его любят за его творчество и гениальность, но отвергают за сумасбродство, а порой и ненавидят за абсурдность взглядов.

Умершего в возрасте 84 лет в 1989 вследствие сердечной недостаточности Дали похоронили в его родном Фигерасе в усыпальнице, находящейся под сценой старинного театра, на превращение которого в музей своего «собственного гения» он потратил годы. По проекту самого Дали здание увенчано огромным металлическим куполом и украшено скульптурами в форме яиц.

Сейчас в этом здании находится Театр-музей Дали, главный туристический объект в регионе. Могилу Дали, находящуюся в центре музея и накрытую каменной плитой, ежегодно посещает более миллиона человек.

Здесь же находятся некоторые из его работ и картин.

Наряду с Фигеросом, где Дали родился и умер, в его биографии и творчестве фигурируют находящиеся неподалеку Порт Льигат, где находится Дом-музей Дали, и Кадакес.

Именно здесь летом бывала семья, в которой, как утверждает Абель, работала горничной ее мать Антония. Однажды ее пригласили в дом Дали, что стало началом «дружбы, которая переросла в тайный роман».

И именно в Кадакес, вернувшись через двенадцать лет в Каталонию из Парижа, Дали пригласил французского поэта-сюрреалиста Поля Элюара с его русской женой Еленой Ивановной Дьяконовой. Она произвела на Дали огромное впечатление. Он прозвал ее Гала. Она была не из тех женщин, которым может стать помехой супруг или старинные скучные брачные устои. Она и Поль Элюар жили "шведской" семьей с немецким художником Максом Эрнстом. Когда Гала познакомилась с Дали, он был на 11 лет моложе ее, но уже был талантливым художником. Она оценила его финансовые возможности и сразу же оставила своего мужа и маленькую дочь.

С Дали детей у них никогда не было. Возможно, отчасти по той причине, что большую часть года Гала проводила в маленьком замке, посещать который художник мог только в ее отсутствие и с ее письменного разрешения. Также есть сведения, что сразу после замужества с Дали Гала сделала гистерэктомию (удаление матки) из-за практически панической неприязни художника к деторождению. При этом он сам поставлял любовников для нее, а затем наблюдал за ними на расстоянии. Выйдя в 1934 замуж за Дали, Гала стала его музой и бизнес-менеджером. Оставаясь с ним до конца жизни, она умерла в 1982 году, на семь лет раньше Дали. Ее смерть стала для него очень сильным ударом. В 1984 году Дали поступил в больницу после пожара в его доме, который, как предполагают, был попыткой суицида.

Сорокавосьмилетний союз Дали и Галы стал одним из самых странных и коммерчески успешных из когда-либо существовавших. Она помогла ему превратиться в «суперзвезду» с невероятными доходами.

История о предполагаемом романе Дали с матерью Пилар удивила многих не столько потому, что в 1955 Дали был женат, сколько из-за его специфических сексуальных предпочтений. И для некоторых именно поэтому мысль о том, что от Дали забеременела женщина, невозможна.

Однажды Дали сказал, что у настоящих гениев рождаются заурядные дети и подобный опыт ему ни к чему. Однако Абель Пилар считает, что он своих слов не сдержал. Любое проявление семейной жизни для себя он считал абсурдом. Ко всему прочему, он утверждал, что его ребенком пожелал бы быть любой, с чем можно поспорить. Пилар же потратила на то, чтобы доказать его отцовство, уже десять лет, хотя пока и безуспешно.

Ее заявление удивило многих, включая биографа Дали Яна Гибсона, по словам которого, мысль о том, что у художника были отношения, в результате которых родился ребенок, «совершенно недопустима».

Ян Гибсон:

Дали всегда хвастался: «Я импотент и, чтобы быть великим художником, необходимо быть импотентом».

Под вопросом всегда была его сексуальная ориентация, при этом некоторые утверждали, что он вуайерист, то есть предпочитает наблюдение за сексом участию в нем. По мнению одних, Дали был геем и у него был роман с поэтом Федерико Гарсиа Лорка. По мнению других, он испытывал чувства к своей сестре Анне Марии, которая, будучи подростком, позировала для его картин еще в начале его творческого пути. Он изображал ее на фоне морского пейзажа, смотрящей из окна их дома в Кадакесе.

Многие из его друзей, среди которых был солист "Битлз" Джордж Харрисон и актер Кирк Дуглас, полагали, что на близость с женщиной он был вообще физически неспособен. Существует мнение, что Дали, по всей видимости, даже боялся женщин, несмотря на то, у него в гостях бывали некоторые из красивейших женщин мира.

Его близкая дружба с поэтом Федерико Гарсиа Лорка разжигала предположения о гомосексуальности Дали, хотя Ян Гибсон считает, что отношений между ними не было.

Карлос Лосано, который некоторое время был среди людей близкого круга художника, рассказал биографу, что Дали были чужды даже прикосновения.

Карлос Лосано:

Дали был совершенно неспособен на близость ни с кем, даже с Гала… Он ненавидел прикосновения, а, если касался кого-то он, то это было подобно впивающимся когтям орла.

О взглядах этого эксцентричного художника, который изображал женские тела, из которых, как из комода, выдвигаются ящики, а лобстера превратил в телефон, заметив при этом, что никогда не мог понять, почему телефоны не хранят в холодильных камерах и не подают поджаренными на гриле в ресторанах, было немало споров, какую из сфер его жизни ни возьми.

Специфические сексуальные предпочтения Дали, очевидно, находили отражение в его творчестве. В 1956, когда родилась Абель, он написал в своем дневнике следующие строки: «Я нахожусь в состоянии постоянного интеллектуального возбуждения».

Но интересы Дали распространялись не только на эротику и формы человеческого тела, а также и на память, религию и даже мир науки. На его картине под названием "Galacidalacidesoxiribunucleicacid" (1963) увековечены обнаружившие структуру ДНК ученые Фрэнсис Крик и Джеймс Уотсон.

В детстве он хотел быть поваром, но даже после того, как его выбор остановился на искусстве, еда постоянно фигурировала в его творчестве и чудачествах.

По его словам, на создание его знаменитой картины «Постоянство памяти» (1935), на которой изображены плавящиеся карманные часы, его вдохновил плавящийся на солнце сыр камамбер.

Еда была лейтмотивом в его произведениях. Например, в 1934 он изобразил свою любимую жену и музу Гала с парой ребрышек ягненка, балансирующих на ее плече, а в 1941 нарисовал автопортрет с жареным беконом. Кроме того, он был известен своими легендарными пирами.

Ему нравился «логарифмический изгиб» цветной капусты, а в декабре 1955 он приехал в Париж из Испании на белом роллс-ройсе с пол тонной этого излюбленного им овоща. О шпинате же он говорил, что не может его терпеть потому, что «он бесформенный, как свобода».

Дали был одним из самых известных художников XX века и больше всего известен благодаря своим сюрреалистическим картинам из мира сновидений, на которых он изображал летающих тигров и плавящиеся на солнце часы, хотя также он пробовал себя в создании скульптур, кино и рекламе.

Дали, заявившего однажды, что «сюрреализм – это я», считают одним из основателей данного направления искусства. Его работы выставлены в музеях по всему миру и скупаются частными коллекционерами.

Жизнь Дали, как и его творчество, была ознаменована как его гениальностью, так и его крайностями.

Полагают, что его эксцентричность была умышленной. Он подружился с кинорежиссером Луисом Бунюэлем и поэтом Федерико Гарсиа Лоркой и намеренно стал еще большим эксцентриком, привлекая к себе внимание как к профессионалу. Весной 1936 Дали пришел в магазин и попросил примерить водолазный костюм. Когда продавец спросил его, на какую глубину он планирует погрузиться, Дали ответил, что намерен погрузиться в глубины человеческого подсознания в надежде, что британская публика совершит путешествие вместе с ним. Одетым в водолазный костюм, в котором он чуть не задохнулся, сюрреалист в сопровождении пары борзых явился на лекцию в Лондоне.

Затем они с Галой переехали в Америку, где он появлялся в еще более странных образах. Прибыв в Нью-Йорк в 1934, он приветствовал репортеров, размахивая двухметровым багетом.

Его коллеги-сюрреалисты критиковали его за то, что его творчество стало излишне коммерческим. Основатель сюрреализма Андре Бретон поменял местами буквы в его имени, сделав из Salvador Dali 'Avida Dollars', что по-испански означает «жаждущий долларов».

Через девять лет пара вернулась в Испанию, в небольшой городок Порт Льигат, неподалеку от Кадакеса и Фигераса. Их дом стал местом, где собиралась элита со всего мира. На пикантные вечеринки прославленного и харизматичного Дали приходили самые знаменитые и красивые люди, чтобы нырнуть в его бассейн в форме фаллоса в надежде, что за это он их нарисует.

Таков был образ жизни Дали в 50-е, когда у матери Абель Пилар, предположительно, завязались отношения, в результате которых в 1956 она родилась.

Возможно, это совпадение, но именно в этот период времени Дали вдруг стал одержим идеями целомудрия и невинности и принял католичество. В 1958, когда Пилар было два года, он и Гала обвенчались по католическому обычаю после получения особого разрешения от Папы, так как Гала ранее состояла в браке.

Пожалуй, не возникает сомнений в том, что если бы у него родилась дочь Пилар и ему было бы известно о ее существовании, отец из него получился бы ужасный. Будучи совершенно помешанным на себе самом и абсолютно эгоистичным, других людей он воспринимал не иначе, как детей. В его жизни все вращалось вокруг него, включая его работу и все его расписание. Каждое утро он вставал в одно и то же время и ложился ровно в 23.00, где бы он ни был. Бывало, что он прерывал обед или телефонный разговор, так его и не закончив.

Отличительной чертой его внешности были смазанные воском и уложенные определенным образом усы.

Дали всегда выделялся. К тому времени, когда он уехал из дома учиться рисовать в Мадрид в 1922, он создал себе образ английского джентльмена XIX века, с длинными волосами, бакенбардами и в бриджах.

Художник и писатель Луис Лонгерас, знавший Дали с начала 1960-х, считает, что отношение к сексу Дали во многом обусловлено его детством. Согласно Лонгерасу, Дали нанес психологическую травму отец, воспитывая в нем чувство морали демонстрацией изображений органов, обезображенных венерическими заболеваниями.

Однако при этом родители поощряли его зарождающийся талант. Когда ему было 16 лет, отец организовал в родном городе выставку его рисунков, выполненных карандашом. Дали обожал свою мать и сильно переживал, когда она двумя годами позже скончалась от рака груди. Но, когда его отец в скором времени женился на сестре его матери, он снова был необычайно счастлив.

Дали был талантлив и высокомерен. Его исключили из школы за то, что он сказал, что никто из преподавательского состава не был достаточно компетентен, чтобы принимать у него экзамен.

В искусстве он находил избавление.

Статья подготовлена по материалам из открытых источников. Автор: Мария Харзеева