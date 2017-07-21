новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Эксгумация могилы Сальвадора Дали: знаменитые усы за 28 лет не изменились

21.07.2017 - 17:29

Новости Испании. В ночь на 21 июля в городе Фигерас в Каталонии прошла процедура эксгумации тела всемирно известного художника Сальвадора Дали.

Это было сделано, чтобы взять образцы ДНК Дали для проведения экспертизы по установлению отцовства. В конце июня 2017 года суд вынес решение об эксгумации тела мастера. На этом настаивала 61-летняя испанка Пилар Абель, которая уверена, что она является наследницей Дали.

Пилар Абель: «Я хочу знать, кто я все-таки такая», – здесь подробнее.

Пилар Абель

Во время эксгумации ученые отметили, что тело художника сохранилось в отличном состоянии – даже знаменитые усы оказались нетронутыми. Это оказалось возможным из-за того, что после смерти тело прошло процедуру бальзамирования. Стоит отметить, что художник умер 28 лет назад в возрасте 85 лет.

Представители фонда сюрреалиста отметили, что этот момент был весьма волнительным для них. Они всеми силами пытались отстоять право не заниматься эксгумацией могилы, но ничего не смогли поделать – это решение суда.

Для ДНК-экспертизы были взяты фрагменты костей, волос и ногтей.

Результаты теста будут известны в начале осени.  

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Я хочу знать, кто я все-таки такая»: Пилар Абель Мартинес настаивает на эксгумации Сальвадора Дали
«Я хочу знать, кто я все-таки такая»: Пилар Абель Мартинес настаивает на эксгумации Сальвадора Дали
Тело Сальвадора Дали эксгумируют в Каталонии для установления отцовства
Тело Сальвадора Дали эксгумируют в Каталонии для установления отцовства
Тело Дали эксгумируют для проведения ДНК-теста
«Наблюдать, не рисуя, рисовать, не наблюдая». Мастер-класс по технике китайской живописи
«Наблюдать, не рисуя, рисовать, не наблюдая». Мастер-класс по технике китайской живописи
Андрей Смоляк, художник
Беларусь примет участие в международной благотворительной акции: знаменитые белорусы раскрасят традиционные японские куклы
Шедевры белорусского искусства: в Национальном художественном музее экспонируется выставка Витольда Бялыницкого-Бирули
Шедевры белорусского искусства: в Национальном художественном музее экспонируется выставка Витольда Бялыницкого-Бирули
Подлинники Айвазовского и Васнецова в Минске: 5 октября открылась выставка в Национальном художественном музее
Подлинники Айвазовского и Васнецова в Минске: 5 октября открылась выставка в Национальном художественном музее
Завораживающие пейзажи белорусского художника Леонида Гомонова
Все новости по теме живопись
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru