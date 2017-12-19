﻿ Энрике Иглесиас и Анна Курникова впервые стали родителями | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Энрике Иглесиас и Анна Курникова впервые стали родителями

19.12.2017 - 10:46

Новости Испании. Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями близнецов.

По информации СМИ со ссылкой на источники близкие к паре, 36-летняя теннисистка и 42-летний певец скрывали будущее пополнение в семье. Дети родились в минувшие выходные в Майами.

Мальчика назвали Николас, а дочь – Люси.

Пара Курникова-Иглесиас вместе с 2001 года. Они не женаты и оберегают личную жизнь от журналистов.

По словам Иглесиаса, они счастливы. «Наступает момент, когда вы с кем-то вместе в течение долгого времени, и можно считать, что вы женаты». Певец добавляет, что брак не имеет никакого отношения к тому, насколько он любит свою вторую половину.

Фото: John Parra/Getty Images

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Создатель «Звездных войн» возглавил список самых богатых знаменитостей
Валентина Гафта прооперировали: коллега рассказал о самочувствии актера
68-летний Ричард Гир женится на возлюбленной в два раза моложе его
Фото: instagram.com/andreyshilkov
Возлюбленная Бондарчука Паулина Андреева удивила поклонников новым образом
Фото: instagram.com/nastenabalinskaya
25-летняя белоруска стала новой участницей «Дома-2»
Голливудская актриса Кирстен Данст ждет первенца
Газета «Антенна-Телесемь»: как Лариса Гузеева собирается выдавать замуж свою дочь и женить сына?
Фото: instagram.com/e_papunaishvili
Танцор Евгений Папунаишвили стал отцом в свой день рождения
Все новости по теме Звезды
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru