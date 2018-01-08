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Гандболисты сборной Беларуси заняли второе место на турнире в Испании

08.01.2018 - 19:38

Новости Беларуси. Гандболисты сборной Беларуси на мажорной ноте завершили выступление на турнире в испанском городе Понтеведра. В заключительном поединке белорусы уверенно обыграли соперников из Аргентины со счетом 27:22, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом туре соревнований белорусские гандболисты проиграли испанцам 30:35, а затем минимально уступили полякам 27:28. Победителем турнира стала команда Испании, белорусы вторые, аргентинцы третьи. 8 января команда Юрия Шевцова вернется в Минск, чтобы уже

10 января отправится в Хорватию, где с 12 по 28 января пройдет чемпионат Европы.

Гандболисты сборной Беларуси заняли второе место на турнире в Испании

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