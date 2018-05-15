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Испанец изнасиловал дочь и её подруг, чтобы избежать проклятия

15.05.2018 - 16:47

Новости Испании. В Испании мужчину обвиняют в изнасиловании дочери и ее подруг.

По информации BBC News, недалеко от Барселоны мужчина по имени Хавьер несколько раз изнасиловал 15-летнюю дочь и ее подруг в своем доме.

По словам прокуроров, жена мужчины знала о происходящем. Она находилась дома во время совершения преступлений и даже разговаривала с девочками об этом.

Мужчина отмечал, что он состоит в организации, где у него потребовали совершить преступление. В случае отказа на мужчину и его семью было бы наложено проклятие.

Обвиняемый может получить 45 лет тюрьмы, а его жена – как сообщница – девять.

Судебное разбирательство начнется в Барселоне 17 мая. 

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