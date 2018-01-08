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Из-за снегопадов на дорогах Испании заблокированы около 4000 автомобилей

08.01.2018 - 12:33

Новости Испании. Испанию буквально парализовали сильные снегопады. Наиболее сложная ситуация на трассах, соединяющих Мадрид с северо-западом страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На дорогах оказались заблокированы около 4000 автомобилей. Водители провели на трассах всю ночь. Ранее экстренные службы рекомендовали не пользоваться личным транспортом. Однако в Испании, как и в нашей стране, завершились рождественские праздники, и многие были вынуждены сесть за руль, чтобы вернуться домой.

Из-за снегопадов на дорогах Испании заблокированы около 4000 автомобилей

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