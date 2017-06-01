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Мне не избежать давления: Эрнесто Вальверде, новый тренер «Барселоны»

01.06.2017 - 22:25

Новости Испании. Эрнесто Вальверде 1 июня официально стал главным тренером Барселоны. Испанский специалист поставил подпись под двухлетним контрактом с каталонским грандом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ранее Вальверде уже успел поучаствовать в фотосессии на «Камп Ноу» и дать первое интервью клубному телеканалу.

Также он уже пообщался с руководством клуба и начал обсуждение планов команды на лето.

Эрнесто Вальверде, главный тренер ФК «Барселона» (Испания):
Я знаю, что все предыдущие тренеры проповедовали один общий стиль.

И болельщики любят Барселону именно за этот неповторимый почерк. Мне придется к нему приспосабливаться.

Я понимаю, что требования к тренеру здесь самые серьезные. Мои предшественники установили планку очень высоко, и сейчас мне не избежать давления. Но я готов принять этот вызов.

Мне не избежать давления: Эрнесто Вальверде, новый тренер «Барселоны»

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