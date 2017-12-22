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На досрочных парламентских выборах в Каталонии зафиксирована рекордная явка – почти 82 %

22.12.2017 - 11:20

Новости Испании. По итогам подсчета голосов, трем партиям, которые выступают за независимость автономии, удалось сохранить в парламенте абсолютное большинство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В лидерах – партия экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона. После объявления результатов сепаратисты снова смогут утвердить главу Женералитета. Однако кто им станет, пока неизвестно.

Вместе со сторонниками отделения региона от Испании победу празднуют и приверженцы единства. Центристская партия «Граждане» обеспечила себе 37 мест в парламенте. А вот правящая в Испании «Народная партия» может рассчитывать в Каталонии лишь на 4 мандата.

На досрочных парламентских выборах в Каталонии зафиксирована рекордная явка – почти 82 %

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