На досрочных парламентских выборах в Каталонии зафиксирована рекордная явка – почти 82 %

Новости Испании. По итогам подсчета голосов, трем партиям, которые выступают за независимость автономии, удалось сохранить в парламенте абсолютное большинство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В лидерах – партия экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона. После объявления результатов сепаратисты снова смогут утвердить главу Женералитета. Однако кто им станет, пока неизвестно.

Вместе со сторонниками отделения региона от Испании победу празднуют и приверженцы единства. Центристская партия «Граждане» обеспечила себе 37 мест в парламенте. А вот правящая в Испании «Народная партия» может рассчитывать в Каталонии лишь на 4 мандата.