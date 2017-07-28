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Поездом управлял опытный машинист: что известно об аварии на вокзале Барселоны

28.07.2017 - 20:00

Новости Испании. В мире сейчас самый разгар туристического сезона. На курорты массово отправляются и белорусы. Но, к сожалению,

отдых не у всех получается одинаково хорош.

Так, сразу в нескольких популярных у наших туристов странах произошли ЧП. В испанской Барселоне поезд врезался в платформу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадали 56 человек. Лишь троим разрешили покинуть больницу. Один пассажир находится в критическом состоянии. МИД Беларуси в своём твиттер-блоге сообщает: наше посольство в Испании держит связь с властями.

В данный момент информации о пострадавших белорусах нет.

Тем временем, на месте происшествия продолжают работать специалисты, пытаясь установить причины катастрофы.

Известно, что поезд вовремя проходил все необходимые проверки. Управлял им опытный машинист,

за плечами у которого 8 лет стажа.

ЧП на вокзале произошло сегодня в первой половине дня.

Состав на большой скорости въехал в оградительную платформу.

По предварительной версии – машинист не успел затормозить. Кстати, именно сегодня железнодорожные рабочие ушли на суточную забастовку.

Поездом управлял опытный машинист: что известно об аварии на вокзале Барселоны

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