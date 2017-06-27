Самолет столкнулся с легковым автомобилем на взлетной полосе испанского аэропорта

Новости Испании. На территории аэропорта в испанском городе Эльче автомобиль Peugeot столкнулся с самолетом около взлетной полосы. Во время ДТП на борту самолета, который направлялся в Рим, были 153 пассажира. Никто не пострадал.

Все пассажиры были сняты с рейса и им предоставили другой самолет. Правда ждать его пришлось около семи часов. Компания-перевозчик извинилась за вынужденные неудобства. Как отметили представители испанской компании, пилоты не смогли бы увидеть автомобиль.

Фото: twitter.com/aviaciondigital

Сейчас выясняется, как Peugeot попал на дорогу около взлетной полосы, на которую имеют допуск только сотрудники аэропорта. Человека, оставившего транспортное средство в неположенном месте, ждет взыскание.