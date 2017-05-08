новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Шестилетняя девочка погибла при обрушении надувного замка в Испании, шесть детей в больнице

08.05.2017 - 21:13

Новости Испании. Трагедия произошла на северо-востоке Испании. На территории одного из ресторанов города Жирона обрушился надувной замок. Высота конструкции – около 40 метров. Аттракцион накрыл детей, которые находились на площадке.

6-летнюю девочку спасти не удалось. Еще шесть детей доставили в больницу, состояние двоих из них – тяжелое.

Как пишет местная пресса, взрослые услышали хлопок. Когда они выбежали на улицу, то увидели страшное:

детей отбросило от замка на 20 метров.

Несколько лет назад похожий случай произошел в Китае. Трехлетняя девочка выпала из надувного замка, унесенного сильным порывом ветра. Все произошло на глазах у посетительницы магазина, расположенного неподалеку. Как выяснилось, родители оставили ребенка без присмотра (здесь подробнее).

При обрушении надувного замка в Испании погибла 6-летняя девочка

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Пневматическое оружие. Фото носит иллюстративный характер
В Бресте 16-летний подросток выбил глаз сверстнику из пневматического пистолета
На крышу поезда залез ради селфи: в Киеве подросток погиб от удара током
На крышу поезда залез ради селфи: в Киеве подросток погиб от удара током
Смертельное селфи: мужчина упал с пешеходного моста на МКАД
Смертельное селфи: мужчина упал с пешеходного моста на МКАД
Фото МЧС
В Минске девочка застряла рукой в батарее, понадобилась помощь спасателей
Александр Розенбаум. Источник фото: rozenbaum.ru/
Александр Розенбаум сломал несколько ребер на концерте в Саратове
В Румынии двухлетний мальчик провалился в колодец: спасательная операция длилась 12 часов
В Румынии двухлетний мальчик провалился в колодец: спасательная операция длилась 12 часов
В Мьянме во время водного фестиваля погибли около 300 человек
В Мьянме во время водного фестиваля погибли около 300 человек
Девушка делала селфи и выпала из окна второго этажа в Речицком районе
Все новости по теме Несчастный случай
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru