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Стали известны результаты анализа ДНК Сальвадора Дали на отцовство

06.09.2017 - 20:32

Новости Беларуси. Сальвадор Дали не является отцом Пилар Абель. Напомним, женщина через суд добилась эксгумации тела и проведения экспертизы.

По информации La Vanguardia, результаты ДНК-экспертизы, которая проводилась в Барселоне и Мадриде, оказались отрицательными.

Заключение передано в суд. Официальное решение будет принято во время судебного заседания, которое состоится в Мадриде через 10 дней.

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Проводивших эксгумацию тела Сальвадора Дали экспертов впечатлило то, что практически целы и невредимы его знаменитые усы – отличительная черта сюрреалиста. Был «восхищен» и бальзамировщик художника Нарцисс Бардалет, по прогнозам которого тело сохранится еще долгое время (читать далее).

Сальвадор Дали, Пилар Абель

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