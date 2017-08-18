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Теракты в Испании в фотографиях

18.08.2017 - 11:30

Новости Испании. За последние сутки в двух курортных городах Испании – Барселоне и Камбрильсе – произошла серия терактов. Нападавшие на автомобилях в обоих городах наехали на пешеходов.

На самой туристической улице в Барселоне погибло 13 человек – здесь подробнее

Семеро пешеходов пострадали при наезде в Камбрильсе, один в тяжелом состоянии – подробности здесь

Мы собрали 16 фотографий страшных терактов в Испании.

«Люди кричали, это было что-то невообразимое»: очевидцы рассказывают о террористической атаке в Барселоне

Фургон врезался в десятки отдыхающих и их детей в Барселоне.
Фото. Фургон врезался в десятки отдыхающих и их детей в Барселоне.
13 человек были убиты и десятки ранены после того, как автомобиль наехал на пешеходов на улице Рамблас – самой оживленной туристической зоне Барселоны
Фото. 13 человек были убиты и десятки ранены после того, как автомобиль наехал на пешеходов на улице Рамблас – самой оживленной туристической зоне Барселоны
Женщине на тротуаре оказывают помощь через несколько минут трагедии в Барселоне
Фото. Женщине на тротуаре оказывают помощь через несколько минут трагедии в Барселоне
Полиция подтвердила, что по меньшей мере 100 человек получили ранения
Фото. Полиция подтвердила, что по меньшей мере 100 человек получили ранения
Вооруженные полицейские прибывают в оцепленную зону после того, как фургон протаранил толпу в Барселоне, убив 13 человек
Фото. Вооруженные полицейские прибывают в оцепленную зону после того, как фургон протаранил толпу в Барселоне, убив 13 человек
Испуганные люди убегают с улицы после того, как фургон въехал в толпу в центре Барселоны
Фото. Испуганные люди убегают с улицы после того, как фургон въехал в толпу в центре Барселоны
Раненых отводят в безопасное место после того, как они оказались свидетелями ужасного инцидента в городе
Фото. Раненых отводят в безопасное место после того, как они оказались свидетелями ужасного инцидента в городе
Фельдшер помогает мужчине в Барселоне
Фото. Фельдшер помогает мужчине в Барселоне
Человек сидит на тротуаре после террористической атаки
Фото. Человек сидит на тротуаре после террористической атаки
Медперсонал оказывает помощь
Фото. Медперсонал оказывает помощь
Люди уходят подальше от улицы Рамблас после нападения
Фото. Люди уходят подальше от улицы Рамблас после нападения
Автомобиль, который протаранил толпу в Барселоне, отбуксирован полицией нынешней ночью
Фото. Автомобиль, который протаранил толпу в Барселоне, отбуксирован полицией нынешней ночью
Семь человек, включая полицейского, пострадали во время атаки в Камбрильсе, к югу от Барселоны
Фото. Семь человек, включая полицейского, пострадали во время атаки в Камбрильсе, к югу от Барселоны
Во время операции были убиты пять подозреваемых в терроризме
Фото. Во время операции были убиты пять подозреваемых в терроризме
Новый террористический акт связан с трагедией в Барселоне
Фото. Новый террористический акт связан с трагедией в Барселоне
Это перевернутая машина, используемая бандой пяти террористов, которые наехали на толпу в Камбрильсе через 8 часов после теракта в Барселоне
Фото. Это перевернутая машина, используемая бандой пяти террористов, которые наехали на толпу в Камбрильсе через 8 часов после теракта в Барселоне

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