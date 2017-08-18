Теракты в Испании в фотографиях

Фото. Фургон врезался в десятки отдыхающих и их детей в Барселоне.
Фото. 13 человек были убиты и десятки ранены после того, как автомобиль наехал на пешеходов на улице Рамблас – самой оживленной туристической зоне Барселоны
Фото. Женщине на тротуаре оказывают помощь через несколько минут трагедии в Барселоне
Фото. Полиция подтвердила, что по меньшей мере 100 человек получили ранения
Фото. Вооруженные полицейские прибывают в оцепленную зону после того, как фургон протаранил толпу в Барселоне, убив 13 человек
Фото. Испуганные люди убегают с улицы после того, как фургон въехал в толпу в центре Барселоны
Фото. Раненых отводят в безопасное место после того, как они оказались свидетелями ужасного инцидента в городе
Фото. Фельдшер помогает мужчине в Барселоне
Фото. Человек сидит на тротуаре после террористической атаки
Фото. Медперсонал оказывает помощь
Фото. Люди уходят подальше от улицы Рамблас после нападения
Фото. Автомобиль, который протаранил толпу в Барселоне, отбуксирован полицией нынешней ночью
Фото. Семь человек, включая полицейского, пострадали во время атаки в Камбрильсе, к югу от Барселоны
Фото. Во время операции были убиты пять подозреваемых в терроризме
Фото. Новый террористический акт связан с трагедией в Барселоне
Фото. Это перевернутая машина, используемая бандой пяти террористов, которые наехали на толпу в Камбрильсе через 8 часов после теракта в Барселоне