﻿ Три врача констатировали его смерть. Испанец «ожил» и отправился в тюрьму | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Три врача констатировали его смерть. Испанец «ожил» и отправился в тюрьму

25.01.2018 - 13:49

Новости Испании. В Испании 29-летний Гонсало Монтойя попросил выписать его из больницы, чтобы вернуться в тюрьму.

Как сообщает El Mundo, 7 января мужчину признали умершим от передозировки таблетками и передали в морг. Смерть заключённого, отбывавшего в тюрьме наказание за кражу железного лома, подтвердили два тюремных врача и доктор судебной комиссии.

В морге перед началом вскрытия житель Испании очнулся и начал реветь. Перепуганные патологоанатомы констатировали, что Гонсало жив. Заключённого положили в больницу. Через две недели Монтойя попросил его выписать.

Семья мужчины считает, что за произошедшее ему следует простить оставшиеся шесть месяцев срока. Гонсало страдает депрессией и эпилепсией. Он уже трижды пытался покончить с собой, поэтому семья опасается очередной попытки.

Монтойя женат и имеет пятерых детей от 4 до 15 лет.

Похожая ситуация произошла зимой 2010 года.

Признанная врачами мёртвой жительница Колумбии ожила перед погребением – здесь подробнее.

Фото: El Mundo

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: скриншот видео на странице Matt Sully
В Австралии велосипедист предложил коале попить, а тот опустошил целую бутылку
2 часа в туалете «забегаловки»: застрявшего в уборной минчанина освободили спасатели
2 часа в туалете «забегаловки»: застрявшего в уборной минчанина освободили спасатели
Фото: скриншот из видео с YouTube-канала AusAntarctic
Видеохит: в лодку австралийских учёных запрыгнул пингвин
Фото: Shanghaiist
Жительница Китая имитировала беременность, чтобы пронести собаку в самолёт
Фото: facebook.com/ABC13News
«Там был паук». Житель США убирал снег огнемётом
Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil
«Супер! Я бы не рискнул». Купание на Крещение Саакашвили обсуждают в соцсетях
Фото: скриншот из видео на канале KTVU
В США ворона сорвала выпуск прогноза погоды
Поступок французского рефери Тони Шапрона разозлил и рассмешил болельщиков по всему миру
Поступок французского рефери Тони Шапрона разозлил и рассмешил болельщиков по всему миру
Все новости по теме Курьезы
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru