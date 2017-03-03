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Ученые напечатали на 3D-принтере настоящую человеческую кожу

03.03.2017 - 13:44

Новости Испании. Ученым из Испании удалось создать 3D-принтер, который может напечатать искусственную человеческую кожу. Эта кожа полностью идентична настоящей. Ученые утверждают, что в будущем их изобретение будет использоваться в медицине для помощи пациентам с ожогами и другими травмами.

Для создания искусственной кожи ученые использовали биочернила, созданные на основе живых клеток. Из них был произведен материал, идентичный человеческой коже. Биочернила создаются из клеток пациента, которому нужна пересадка кожи. С составе материала присутствуют искусственные примеси, которые существенно укрепляют прочность эпителия. 

Разработчики утверждают, что риска отторжения такой коже быть просто не может. В структуре используются клетки пациента, а это значит, что напечатанная новая кожа будет своеобразным «костюмом на заказ».

Уже совсем скоро планируется начать использовать данную технологию повсеместно.

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