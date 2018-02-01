﻿ Учёные: употребление подсолнечного масла вредит печени | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Учёные: употребление подсолнечного масла вредит печени

01.02.2018 - 17:02

Международная группа учёных в рамках сотрудничества с Университетом Гранады выяснила, что употребление подсолнечного масла или рыбьего жира в долгосрочной перспективе может навредить печени и вызвать неалкогольный стеатогепатит (НАСГ).

Как сообщает Medicalxpress со ссылкой на Journal of Nutritional Biochemistry, эта болезнь может способствовать развитию других заболеваний, в том числе циррозу и раку печени. Их распространённость повышается с возрастом: от 1-3% у детей до 39-40% у людей старше 40 лет.

В ходе комплексных анализов выяснилось, что тип накапливаемого жира зависит от употребляемого масла. Изучалось влияние трёх типов масел: оливкового, растительного и рыбьего жира.

Получив результаты, учёные пришли к выводу, что для организма безопаснее всего оливковое масло. Подсолнечное масло может вызывать фиброз и ультраструктурные изменения.

Рыбий жир может ускорить старение или вызвать рак.

В январе этого года стало известно об очередных исследованиях учёных в области питания. Результаты оказались неожиданными.

Есть углеводы на ужин – полезно (подробности здесь).

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале CTVBY

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: EBioMedicine
В Китае детям пересадили выращенные в лаборатории уши
Назван неожиданный вред всего одной выкуренной сигареты в день – учёные
Фото: скриншот из видео с YouTube-канала Ephrat Livni
Метод овечки «Долли»: учёные Китая впервые клонировали обезьяну
В США сняли мораторий на финансирование исследований смертельно опасных вирусов
В США сняли мораторий на финансирование исследований смертельно опасных вирусов
Лукашенко: «Беларусь вступает в новый этап развития – период построения интеллектуальной экономики»
Лукашенко: «Беларусь вступает в новый этап развития – период построения интеллектуальной экономики»
Петр Никитенко
Более 2,5 тыс. участников: II съезд ученых Национальной академии наук пройдёт в Беларуси
Конгресс физиков Беларуси откроется в Минске 21 ноября
Конгресс физиков Беларуси откроется в Минске 21 ноября
Уникальное антибактериальное покрытие для медицинских изделий изобрели гомельские ученые
Уникальное антибактериальное покрытие для медицинских изделий изобрели гомельские ученые
Все новости по теме Ученые
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru