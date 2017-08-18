Уничтожено пять террористов во время второго за сутки нападения на курорты Испании

Новости Испании. Ночью 18 августа через восемь часов после атаки в Барселоне, в южной части Каталонии – курортном городе Камбрильс – произошел второй теракт.

Вчера вечером террористы совершили наезд на пешеходов на самой туристической улице Барселоны: 13 погибших – здесь подробнее

В Камбрильсе трагедия произошла по схожему сценарию. Террористы на автомобиле совершили наезд на людей. В результате пострадали семь человек, один из раненых находится в критическом состоянии.

После столкновения с пешеходами, машина перевернулась и преступники пытались бежать. Полиция остановила террористов – четверо преступников были уничтожены, а один скончался от ранения. Известно, что на убитых были пояса смертников.

МВД Каталонии подтвердило информацию, что трагедии в Барселоне и Камбрильсе связаны.