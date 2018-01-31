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В Барселоне митинг у здания парламента перерос в столкновения с полицией: пострадали 13 человек

31.01.2018 - 13:27

Новости Испании. Снова неспокойно в Каталонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Митинг у здания парламента в Барселоне перерос в столкновения с полицией.

По предварительным данным, пострадали не менее 13 человек – как протестующие, так и стражи порядка. Демонстранты – сторонники опального лидера региона Карлеса Пучдемона – требовали его возвращения на пост главы Каталонии. Они прорвали полицейский кордон и подошли вплотную к зданию парламента, где в этот момент депутаты должны были рассматривать вопрос утверждения кандидатуры Пучдемона на пост председателя. Сам политик до сих пор находится в Бельгии, боясь преследования на родине. Но он готов был принять участие дистанционно. Против такого шага выступает Конституционный суд Испании.

В связи с неявкой Пучдемона, заседание в парламенте Каталонии отложили.

В Барселоне митинг у здания парламента перерос в столкновения с полицией: пострадали 13 человек
В Барселоне митинг у здания парламента перерос в столкновения с полицией
Фото. В Барселоне митинг у здания парламента перерос в столкновения с полицией
В Барселоне митинг у здания парламента перерос в столкновения с полицией
Фото. В Барселоне митинг у здания парламента перерос в столкновения с полицией

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