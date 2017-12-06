﻿ В Испании 6 тонн кокаина обнаружили в контейнерах с бананами | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Испании 6 тонн кокаина обнаружили в контейнерах с бананами

06.12.2017 - 10:13

Новости Испании. На юге Испании представители гражданской гвардии изъяли почти 6 тонн кокаина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это одна из крупнейших партий наркотиков, перехваченная в стране за последние 18 лет.

Незаконный груз был обнаружен в контейнерах с бананами, привезенными из Колумбии. По предварительным подсчетам, стоимость товара на черном рынке могла составить 250 миллионов долларов. По подозрению в причастности к преступлению правоохранители задержали 3 человек, в том числе представителя компании-импортера.

В Испании 6 тонн кокаина обнаружили в контейнерах с бананами

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Невидимый и нераспознаваемый: как в Беларуси выявляют «пронаркотики»
Невидимый и нераспознаваемый: как в Беларуси выявляют «пронаркотики»
Правоохранители изъяли более 5 тонн маковой соломки на сумму 250 тысяч долларов
Правоохранители изъяли более 5 тонн маковой соломки на сумму 250 тысяч долларов
В Мексике временно закрыли около 300 школ из-за угроз в адрес учителей и учеников
В Мексике временно закрыли около 300 школ из-за угроз в адрес учителей и учеников
В Колумбии изъята рекордная партия кокаина весом 12 тонн
В Колумбии изъята рекордная партия кокаина весом 12 тонн
В Молдове идут масштабные обыски: найдены десятки килограммов наркотиков
В Молдове идут масштабные обыски: найдены десятки килограммов наркотиков
© flickr.com, Dan
Almawqea Post: Контрабанда ката в Саудовскую Аравию
В Беларуси стали больше изымать наркотиков – комментарий МВД о задержании супружеской пары в Логойском районе
В Беларуси стали больше изымать наркотиков – комментарий МВД о задержании супружеской пары в Логойском районе
Свыше 2 тонн кокаина изъяли на Пиринейском полуострове
Свыше 2 тонн кокаина изъяли на Пиринейском полуострове
Все новости по теме Наркотики
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru