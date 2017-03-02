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В Испании пекарь готовит хлеб с помощью вулкана, на очереди – суп из свежих овощей

02.03.2017 - 20:08

Новости Испании. Горячая новость. Пекарь из Исландии готовит хлеб с помощью вулкана. Мужчина замешивает обычное тесто, после чего кладет его в кастрюлю. Исландец поднимается на вулкан, раскапывает неглубокую ямку и устанавливает туда емкость. Температура в источнике из лавы и воды составляет около 100 градусов по Цельсию. Этого вполне достаточно для медленного выпекания. Затем кастрюля закапывается. Менее чем через 20 часов вулканическая выпечка готова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повар признается, что следующим блюдом, приготовленным таким образом будет суп из свежих овощей.

Пекарь из Исландии готовит хлеб с помощью вулкана

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